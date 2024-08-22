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Фінські прикордонники скоро почнуть відстежувати мобільні телефони поблизу кордону з РФ

Прикордонна служба Фінляндії отримала нові повноваження щодо здійснення радіотехнічного моніторингу на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Yle.

На практиці це означатиме, що після придбання відповідного обладнання, прикордонники зможуть, наприклад, відстежувати переміщення мобільних телефонів поблизу кордону як з фінської, так і з російської сторони.

«Це важлива нова можливість поряд з іншими засобами», – заявив командувач Прикордонної служби Юхо Ванхатало.

Це може бути корисним, наприклад, у ситуаціях спрямованої міграції. Таким чином можна буде оцінити, де і скільки людей намагаються перетнути кордон.

Однак прикордонники не мають права перехоплювати повідомлення або права ідентифікувати користувачів мобільних телефонів.

За допомогою засобів радіотехнічного моніторингу Прикордонна охорона також зможе відстежувати дрони.

22 августа, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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