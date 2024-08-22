Фінські прикордонники скоро почнуть відстежувати мобільні телефони поблизу кордону з РФ

Прикордонна служба Фінляндії отримала нові повноваження щодо здійснення радіотехнічного моніторингу на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Yle.

На практиці це означатиме, що після придбання відповідного обладнання, прикордонники зможуть, наприклад, відстежувати переміщення мобільних телефонів поблизу кордону як з фінської, так і з російської сторони.

«Це важлива нова можливість поряд з іншими засобами», – заявив командувач Прикордонної служби Юхо Ванхатало.

Це може бути корисним, наприклад, у ситуаціях спрямованої міграції. Таким чином можна буде оцінити, де і скільки людей намагаються перетнути кордон.

Однак прикордонники не мають права перехоплювати повідомлення або права ідентифікувати користувачів мобільних телефонів.

За допомогою засобів радіотехнічного моніторингу Прикордонна охорона також зможе відстежувати дрони.