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ГУР повторно атакувало «Саваслейку»: джерело повідомляє про знищення трьох літаків

Головне управління розвідки МОУ здійснило 16 серпня спецоперацію в Ніжегородській області РФ – дронами-камікадзе було атаковано військовий аеродром «Саваслейка» —  співрозмовник УП у воєнній розвідці

За даними джерела, внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31 (модифікації К або И), два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/И.

Наразі відеоматеріалів чи офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Попереднього удару по аеродрому «Саваслейка» було завдано 13 серпня, внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И.

За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

22 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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