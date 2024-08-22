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Посольство США попередило про можливі массовані удари РФ по Україні

Про це повідомляє посольство США.

«Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв’язку з Днем Незалежності України 24 серпня», — йдеться у повідомленні.

У посольстві рекомендують слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ, визначити місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги, негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу, а також дотримуватися вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

22 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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