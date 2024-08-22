Путін звужує «ближнє коло» до особистої охорони та родичів після провалу під Курськом

Путін продовжує скорочувати коло осіб, які впливають на його рішення, і ставить «особисту гвардію» на ключові пости.

Після вторгнення українських військ у Курську область, зупинити яке російські генерали не можуть більше двох тижнів, Путін став ще більш ізольованим, повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до Кремля джерела.

Як приклад співрозмовники агентства наводять Анну Цівільову, племінницю президента, яка в червні була призначена заступником міністра оборони, а минулого тижня отримала підвищення до «статс-секретаря».

За словами джерел Bloomberg, Цивільова досить впливова, щоб мати робочі зустрічі з Путіним один на один, і досить близька, щоб бачитися з ним на неофіційних заходах і вечірках.

Тепер 52-річна Цивільова має прямий доступ до Путіна, якого немає навіть у її начальника в міністерстві оборони — Андрія Білоусова.

Слідом за родичами Путін прагне спиратися на старих довірених помічників. Після фіаско генералів під Курськом, де ЗСУ вдалося захопити понад 1000 квадратних кілометрів території, він доручив своєму колишньому особистому охоронцю, секретареві Держради Олексію Дюміну, координувати дії армії в регіоні.

Це означає, що Путін не довіряє Генштабу і в кризовій ситуації покладається тільки на того, хто відданий йому особисто, пояснює джерело «Важных историй», близьке до Міноборони.

Слідом за колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу втратив довіру і колишній глава Радбезу Микола Патрушев. Його стару гвардію почали зачищати з ФСБ. Свою посаду, найімовірніше, залишить один із ключових генералів команди Патрушева і всієї ФСБ — керівник служби із захисту конституційного ладу Олексій Сєдов, який відповідальний за переслідування політичних опонентів Путіна. Патрушева перевели на посаду радника президента з кораблебудування.

Атака ЗСУ на Курську область шокувала російське керівництво і змусила Путіна «нервувати», розповідали раніше джерела The Moscow Times з-поміж чинних чиновників Кремля уряду.

За словами одного з них, настільки похмурим Путіна не бачили з осені 2022 року, коли російська армія була змушена залишити Херсон. Курський провал може негативно позначитися на кар’єрі глави Генштабу Валерія Герасимова, говорило інше джерело The Moscow Times. За даними Bloomberg, Герасимов знав про підготовку вторгнення від розвідки, але проігнорував інформацію і не став доповідати про неї президенту.