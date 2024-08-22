Росіяни бомблять власні села на Курщині, 27 КАБів з початку доби

Російські війська активно застосовують авіацію по Курській області. З початку доби вони здійснили 17 авіаударів по населених пунктах РФ із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб — Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах

Повідомляється, що також за допомогою артилерії Росія обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області.

За даними ГШ, на цей час кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять раз штурмували українські позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де на даний час триває чотири ворожі атаки.