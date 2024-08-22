Посольство США попередило про можливі массовані удари РФ по Україні Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових » Трамп вперше виступив перед виборцями, захищаючись куленепробивним склом Кандидат у президенти США Дональд Трамп вперше після замаху 13 липня виступив перед виборцями. Проте він стояв за куленепробивним склом Про це повідомляє Los Angeles Times. Зазначається, що Трамп виступав у середу в Північній Кароліні, а захід був присвячений національній безпеці. Відомо, що по периметру трибуни були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни й перекрити лінії обстрілу. На дахах перебували снайпери. Під час свого виступу Трамп назвав «негідним» колишнього президента США Барака Обаму. Водночас він звинуватив президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у «смертоносному виведенні військ» з Афганістану та у війнах в Україні та на Близькому Сході.