Трамп вперше виступив перед виборцями, захищаючись куленепробивним склом

Про це повідомляє Los Angeles Times.
Зазначається, що Трамп виступав у середу в Північній Кароліні, а захід був присвячений національній безпеці.
Відомо, що по периметру трибуни були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни й перекрити лінії обстрілу. На дахах перебували снайпери.
Під час свого виступу Трамп назвав «негідним» колишнього президента США Барака Обаму. Водночас він звинуватив президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у «смертоносному виведенні військ» з Афганістану та у війнах в Україні та на Близькому Сході.
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