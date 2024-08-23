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ВМС України підтвердили ураження порома в російському порту «Кавказ» Росіяни маскують примусову мобілізацію на ТОТ » 1190 військових, 45 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1190 військовослужбовців. Сили оборони знищили ворожу систему ППО та 45 артилерійських систем Про це 23 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 605330 (+1190) осіб,

танків ‒ 8533 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16599 (+32) од,

артилерійських систем – 17307 (+45) од,

РСЗВ – 1167 (+1) од,

засоби ППО ‒ 932 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27),

крилаті ракети ‒ 2442 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 2910 (+6)