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Скандал з трейлером «Мегалополіса»: Lionsgate сфабрикувала цитати критиків Українські військові відступили на Покровському напрямку, щоб не попасти в оточення » Латвія надсилає Україні найбільшу партію безпілотників Латвія готується відправити в Україну найбільшу партію безпілотників від своїх виробників — 1400 дронів. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. «На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України», — зазначив міністр. Загалом, у рамках Міжнародної коаліції дронів, Латвія вже передала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів. Спрудс наголосив, що Латвія продовжить підтримувати Україну до перемоги.