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Латвія надсилає Україні найбільшу партію безпілотників

Латвія готується відправити в Україну найбільшу партію безпілотників від своїх виробників — 1400 дронів.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

«На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України», — зазначив міністр.

Загалом, у рамках Міжнародної коаліції дронів, Латвія вже передала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів.

Спрудс наголосив, що Латвія продовжить підтримувати Україну до перемоги.

23 августа, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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