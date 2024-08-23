Латвія надсилає Україні найбільшу партію безпілотників

Латвія готується відправити в Україну найбільшу партію безпілотників від своїх виробників — 1400 дронів.
Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
«На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України», — зазначив міністр.
Загалом, у рамках Міжнародної коаліції дронів, Латвія вже передала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів.
Спрудс наголосив, що Латвія продовжить підтримувати Україну до перемоги.
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