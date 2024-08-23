На авіабазі НАТО у Німеччині підвищили рівень безпеки через можливу загрозу

На німецькій базі НАТО у місті Гайленкірхен підвищили заходи безпеки через повідомлення про можливу загрозу.

«Ми підвищили рівень безпеки на авіабазі НАТО Гайленкірхен на основі інформації розвідки, яка вказує на потенційну загрозу. Як запобіжний захід весь персонал, який не належить до місії, був відправлений додому. Безпека нашого персоналу є нашим пріоритетом. Операції тривають за планом», — йдеться у повідомленні бази в мережі Х.

Представник бази сказав, що рівень загрози було підвищено до другого за величиною з чотирьох станів тривоги, що визначається як «стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на те, що якась форма терористичної дії проти організацій або персоналу НАТО дуже ймовірні».

В Гайленкірхені, що неподалік кордону із Нідерландами, базуються літаки системи бортового попередження та контролю Альянсу (AWACS).

Це другий випадок за останні дні, коли база, на якій розміщені літаки спостереження НАТО AWACS, підвищила рівень безпеки. Минулого тижня військова база в Кельні була тимчасово закрита, оскільки влада розслідувала можливий саботаж водопостачання. Німецькі військові пізніше заявили, що результати тестів показали, що водопровідна вода не була забруднена.

Того ж дня база в Гайленкірхені також повідомила про спробу незаконного проникнення, що спонукало до повного обшуку бази.

У минулому НАТО попереджало про кампанію ворожих дій, організованих Росією, включаючи диверсії та кібератаки. Росія регулярно звинувачує НАТО в загрозі її безпеці.

У червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс бачить певну закономірність і що нещодавні напади є результатом активізації російської розвідки.

Кілька інцидентів на території НАТО в останні роки розглядалися аналітиками як підозрілі, серед них розрив життєво важливого підводного кабелю, що з’єднує Шпіцберген із материковою Норвегією у 2022 році.

Ці інциденти відбуваються в час, коли союзників непокоїть можлива вразливість критичної інфраструктури країн НАТО до спроб російського саботажу.

У четвер прокурори у Фленсбурзі, на крайній півночі Німеччини, заявили, що розслідують підозри у шпигунстві з метою диверсії, не уточнюючи, хто може стояти за цим. Німецькі медіа повідомили, що над хімічним підприємством у Брунсбюттелі на узбережжі Північного моря були помічені дрони.