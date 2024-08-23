Прогноз погоди на вихідні 24–25 серпня: спека поки не думає відступати

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних знову буде спекотною, а опади у вигляді короткочасних дощів пройдуть лише у чотирьох регіонах України.

Погода в суботу 24 серпня

Найспекотніше буде в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Харківській та Донецькій областях — тут стовпчики термометрів піднімуться до +31…+33 °С (уночі — +19…+21 °С). У центральних , Одеській , Сумській і Полтавській областях очікується +29…+31 °С (уночі — +16…+19 °С), у решті регіонів — +26…+29 °С (уночі — +14…+16 °С).

Небо над переважною частиною території країни буде ясним, і лише в Запорізькій, Донецькій, Луганській і Харківській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. УФ-індекс з 12:00 до 14:00 буде дуже високим, тому, незважаючи на святковий день, постарайтеся в цей час перебувати у приміщенні чи затінку.

Погода в неділю 25 серпня

У неділю буде ще спекотніше. На півдні, південному сході та Харківській області термометри покажуть +33…+36 °С (уночі — +20…+23 °С), у східних, центральних і північних регіонах — +30…+33 °С (уночі — + 18…+20 °С), на заході України — +29…+31 °С (уночі — +16…+18 °С).

Сонце буде дуже активним, очікується лише невелика хмарність без опадів, тому обов’язково за 20 хвилин до виходу на вулицю наносьте на шкіру крем із SPF не менше 50 та PA++++. Захищайте голову крислатими капелюхами, очі — якісними сонцезахисними окулярами, а тіло — світлим вільним одягом із натуральної бавовни, льону чи шовку. Пийте воду кожні пів години маленькими порціями (близько 100 мл) — так ви зможете уникнути зневоднення та не перевантажите нирки.

Погода у понеділок 26 серпня

Початок тижня також буде виснажливо спекотним. У Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Житомирській областях очікується +32…+34 °С (уночі — +20…+22 °С). На решті території України термометри покажуть +30…+33 °С (уночі — від +16…+18 °С на заході та до +20…+22 °С на сході). Погода на початку тижня буде переважно малохмарною, короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та в Криму.

Народні прикмети та вірування

Безвітряний день 24 серпня віщував теплу ясну погоду протягом найближчих кількох тижнів. Багато горіхів і мало грибів у лісах «сигналізували» нашим предкам про майбутню холодну, але малосніжну зиму.

Якщо 25 серпня зранку мжичило, чекали на теплу осінь і пізню зиму, сильний дощ цього дня обіцяв коротке бабине літо, а сонячний день без опадів — дощовий початок вересня.