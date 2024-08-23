Росіяни маскують примусову мобілізацію на ТОТ

Про це він розповів у етері Еспресо.

«Вони зараз замаскували свою примусову мобілізацію під вплив силових органів окупанта. У них зараз так побудована система, що якщо людина, яка скоїла злочин, або підозрюється у злочині на етапі її залучення до кримінальної відповідальності, відразу її змушують підписувати контракт. Тебе тільки от перший раз затримали на злочині, тільки перший раз тебе привели до слідчого і відповідно слідчий перед тобою кладе контракт і каже: «Відправляйся брати участь у військовій агресії РФ проти України». Це у них зараз поставлено на рейки, скажімо так. А по суті, наприклад, є внутрішні блокпости, які контролює військова поліція міністерства оборони Російської Федерації, ну і зупинили машину, в машині — два хлопці, відкрили багажник, знайшли у багажнику гранату, яку самі й підкинули, викликали поліцію — відправили, вже наступного дня їх змусили у в’язниці підписати контракт і відправили їх брати участь у військовій агресії РФ проти України», — розповів він.

Павло Лисянський зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України суттєво зросла кількість представників російських силових структур. Проте вони не розслідують злочини, які там кояться, а саме залучені до примусового притягнення українців до участі у війні проти своєї ж країни.

«Працюють не тільки з ув’язненими, а й працюють з підслідними, а для того, щоб фактично збільшити кількість цих підслідних і обвинувачених у злочинах запустили цю репресивну машину. Якщо ви проведете такий не дуже глибокий моніторинг, побачите, що постійно збільшується кількість співробітників силових органів окупанта: ФСБ, Росгвардія, військова поліція міністерства оборони, міграційна служба і таке інше. Вони постійно збільшують чисельний апарат силових органів окупанта, питання — навіщо? Вони з Російської Федерації нагнали туди в’язнів: маньяків різних, гвалтівників, серійних убивць, дали в руки зброю, і вони там кошмарять місцеве населення — вбивають, гвалтують і таке інше. І ці силові органи окупанта не займають розслідуванням цих злочинів, питання — чим вони займаються? А займаються вони якраз тим, що просто на місцеве населення намагаються відкрити справи й таким чином змусити їх взяти в руки зброю і піти воювати проти України. Таким чином вони маскують свою примусову мобілізацію», — розповів правозахисник.