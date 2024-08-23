США очікують повторення Перл-Харбору прогнозуючи конфлікт з КНР

США продовжують успішно реалізовувати плани зі створення розосередженої мережі баз у Тихому океані, яка підвищить боєздатність американської авіації в разі збройного конфлікту з КНР, заявив начальник штабу ВПС США генерал Девін Елвін.

«ВПС домагаються успіху в підготовці комплексу баз і злітно-посадкових смуг, розсіяних Тихим океаном, на випадок війни проти Китаю, сказав він, додавши, що потрібно зробити більше для захисту цих баз проти атак», — повідомляє Defense news.

Видання нагадує, що в разі виникнення конфлікту командування ВПС побоюється масштабного ракетного удару КНР по базах в Японії і на острові Гуам, після якого можливості американської авіації діяти в районі Тихого океану різко знизяться. У зв’язку з цим розпочалася реалізація концепції Agile Combat Employmen («Гнучке бойове застосування»), згідно з якою підрозділи ВПС розгорнуть у більшій кількості місць, на менших об’єктах, і це підвищить виживаність авіації. Планується, що ВПС зможуть базуватися в цивільних аеропортах і на аеродромах з мінімальною кількістю споруд і обладнання.

Однак, пояснив Елвін, усунути загрозу ударів по таких базах теж не вдасться: небезпеку становитимуть не стільки безпілотники, для яких буде важко перетинати протяжні простори Тихого океану, скільки балістичні та крилаті ракети. Генерал пояснив, що системами ПРО не вдасться прикрити кожну базу, тому частини з ПРО доведеться переміщати за необхідності для захисту конкретного об’єкта.

Він зазначив, що ще один прийом, який показав надійність на практиці, це встановлення хибних цілей. Також, за його словами, доведеться приділити час забезпеченню стійкості командування і управління базами, заходам захисту проти радіоелектронної боротьби і кібератак.

США обіцяли дати відповідь на розширення присутності КНР у тихоокеанському регіоні. У вересні 2022 року Вашингтон оприлюднив нову стратегію відносин із державами Тихого океану, спрямовану на активнішу взаємодію більш ніж із десятком країн.