Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав і направив на підпис президенту законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП, а також низку інших документів, ухвалених парламентом упродовж цього тижня.

«Верховна Рада цього тижня проголосувала за низку важливих для країни законопроєктів. Вони вже сьогодні (23 серпня – УП) підписані мною і направлені на підпис президенту. Зокрема йдеться про документ №8371, який стосується забезпечення конституційного ладу в частині релігійних відносин, що в народі називається – заборона впливу російської церкви на Україну».

Стефанчук також зазначив, що підписав і направив на підпис президенту цілий блок «військових» законів, зокрема щодо спрощення набуття громадянства України іноземними добровольцями, а також підтримки українських воїнів, які виконують бойові розпорядження за межами української держави.

Окрім того, голова ВР повідомив, що підписав низку ратифікацій, які були проголосовані Верховною Радою, включно з Римським статутом.

Спікер парламенту висловив переконання, що президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише ці документи.