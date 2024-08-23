Українські військові відступили на Покровському напрямку, щоб не попасти в оточення

Просування російських військ у напрямку Покровська призвело до відходу українських військ з позицій на південний схід від Покровська, і російські війська не змогли досягти своєї очевидної мети — тактичного оточення українських сил у цьому районі — Інститут вивчення війни (ISW)

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що російські сили нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від цього населеного пункту, і, за оцінками ISW, це підтверджує російські заяви про те, що російські сили раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в цьому район.

Просування російських військ на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) нівелювало російські позиції на схід і південний схід від Покровська, замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил.

Однак протягом останніх тижнів російські війська оточили українські сили, коли вони просувалися до траси Е-50 (Донецьк — Покровськ), і загроза тактичного оточення, ймовірно, спонукала українські війська до відступу. Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, визнав 22 серпня, що російський наступ спонукав українські сили до відступу, щоб вирівняти фронт і зберегти життя українського особового складу.

Кілька українських командирів, що діють на Покровському напрямку, повідомили Associated Press у статті, опублікованій 22 серпня, що новоприбулі українські новобранці на Покровському напрямку в деяких випадках відступили з позицій.

ISW не спостерігав повідомлень про хаотичний відхід українських військ на Покровському напрямку, а відсутність швидких тактичних успіхів росіян у цьому районі дозволяє припустити, що українським військам вдалося вийти з оточених позицій протягом останніх тижнів.

Розмови серед російських військових блогерів про тактичне оточення в цьому районі вщухли.

Ключові висновки ISW за 22 серпня: