В Ботсване нашли второй по величине в мире алмаз. Его вес — 2492 карата

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond объявила, что обнаружила второй по величине в истории алмаз. Драгоценный минерал добыли в руднике Карове на северо-востоке Ботсваны.

Вес найденного алмаза составляет 2492 карата (почти 500 граммов).

Необработанный камень сумели обнаружить и извлечь целиком при помощи рентгеновской технологии MDR X-ray Transmission.

Источники The Financial Times, близкие к Lucara Diamond, оценили стоимость камня в более чем 40 миллионов долларов.

Самый большой алмаз в истории, «Куллинан», весил 621 грамм (или 3106 карат). Его нашли в Южной Африке в 1905 году. Камень раскололся на множество осколков, крупнейший из которых (530 карат или 106 граммов) огранили в бриллиант «Большая звезда Африки». Им украсили скипетр короля Эдуарда VII.