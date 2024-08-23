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В Ботсване нашли второй по величине в мире алмаз. Его вес — 2492 карата

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond объявила, что обнаружила второй по величине в истории алмаз. Драгоценный минерал добыли в руднике Карове на северо-востоке Ботсваны.

Вес найденного алмаза составляет 2492 карата (почти 500 граммов).

Необработанный камень сумели обнаружить и извлечь целиком при помощи рентгеновской технологии MDR X-ray Transmission.

Источники The Financial Times, близкие к Lucara Diamond, оценили стоимость камня в более чем 40 миллионов долларов.

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PRESS RELEASE LUC.TSX | LUC.XSTO | LUC.BSE LUCARA DIAMOND THIS LATEST RECOVERY JOINS AN IMPRESSIVE ROSTER OF OTHER SIGNIFICANT FINDS FROM THE MINE, INCLUDING THE 1,758-CARAT SEWELO AND THE 1,109-CARAT LESEDI LA RON A.,алмаз,интересное,интересные факты, картинки и истории ,здоровый сука,Африка

Самый большой алмаз в истории, «Куллинан», весил 621 грамм (или 3106 карат). Его нашли в Южной Африке в 1905 году. Камень раскололся на множество осколков, крупнейший из которых (530 карат или 106 граммов) огранили в бриллиант «Большая звезда Африки». Им украсили скипетр короля Эдуарда VII.

23 августа, 2024 | Category: Мир, Наука, Новости

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