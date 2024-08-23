ВМС України підтвердили ураження порома в російському порту «Кавказ»

Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері Радіо Свобода.

«Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики, для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але окрім того він перевозив, звісно, і озброєння», — зазначив він.

Речник не уточнив, якою зброєю було уражено «Конро Трейдер».

Раніше Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що «унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту «Кавказ» затонув. Осередків загоряння на території самого порту немає».

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав у телеграм-каналі, нібито на місці події врятували 17 членів екіпажу та шукають ще двох людей.

Він додав, мовляв, на місці надзвичайної ситуації встановлено бонові загородження, щоб не допустити поширення пального, а поверхню води обробили сорбентом.

Раніше голова Темрюкського району Кубані Федір Бабенков заявляв, що 22 серпня о 16:30 Україна нібито атакувала залізничний пором, пришвартований у порту «Кавказ».

За його словами, там перебувало 30 цистерн із паливом. На місці працювали екстрені та спеціальні служби.

Telegram-канал «Кримський вітер» опублікував відео з місця прильоту, де чутно, що пожежа виникла внаслідок прильоту ракети. Наразі офіційних коментарів від української сторони немає.