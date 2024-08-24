Моді розповів Зеленському, як зустрічався з Путіним і що з РФ доведеться домовлятися

Прем’єр Індії Нарендра Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.

: «Минулого місяця, коли я відвідував Росію, я дуже чітко сказав Путіну, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Єдиний шлях вирішення проблем – це діалог і дипломатія. І не гаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямі. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи».

Деталі: Голова індійського уряду також коротко розповів про іншу свою зустріч з Путіним – два роки тому в Самарканді (Узбекистан). «Я сказав йому (Путіну — УП), дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни», — повідомив Моді.