США не знімають для України обмеження на удари по РФ далекобійною зброєю, адже це може завадити «перезавантаженню» відносин з Москвою, — Politico

Про це пише Politico з посиланням на американських, українських і європейських чиновників.

Чиновники США, зокрема в Білому домі, пояснили українцям, що Штати «врешті-решт захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень може звести нанівець ці зусилля».

За словами співрозмовника видання, на початку серпня цього року коаліція двопартійних сенаторів організувала зустріч із радником американського президента з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Делегація наголошувала, що адміністрація президента має змінити позицію щодо дозволу Києву на далекобійні удари по РФ, поки «не стало надто пізно».

У матеріалі йдеться, що таке прохання розлютило посадовців Білого дому, які наголосили: «Вашингтон зробив більше, ніж будь-яка інша країна, щоб допомогти підтримати Київ». Вони додали, що Штати не повинні ризикувати власною національною безпекою.

Водночас український радник розповів Politico: наразі є ознаки, що Байден, можливо, захоче скасувати деякі обмеження.

«Є певні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике для України — можливо, скасувати деякі обмеження — перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це», — сказав він.