 
«  
  »

Кампанія Камали Гарріс зібрала $540 млн з моменту виходу Байдена з президентської гонки

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з доповідю голови виборчої кампанії Джен О’Меллі Діллон, ці дані свідчать про зростання популярності Гарріс. У компанії додали, що загальна сума, зібрана за останній місяць, є рекордною.

Крім того, згідно з доповіддю, кампанія Гарріс також встановила рекорд погодинних внесків після виступу віцепрезидентки на з’їзді партії в четвер.

Найбільше пожертв надійшло від жінок. Як зазначено в доповіді, третина тих, хто зробив внесок під час з’їзду, були донорами, які зробили це вперше, і дві третини з них — жінки.

25 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  