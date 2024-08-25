Кампанія Камали Гарріс зібрала $540 млн з моменту виходу Байдена з президентської гонки

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з доповідю голови виборчої кампанії Джен О’Меллі Діллон, ці дані свідчать про зростання популярності Гарріс. У компанії додали, що загальна сума, зібрана за останній місяць, є рекордною.

Крім того, згідно з доповіддю, кампанія Гарріс також встановила рекорд погодинних внесків після виступу віцепрезидентки на з’їзді партії в четвер.

Найбільше пожертв надійшло від жінок. Як зазначено в доповіді, третина тих, хто зробив внесок під час з’їзду, були донорами, які зробили це вперше, і дві третини з них — жінки.