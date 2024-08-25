РФ атакувала готель у Краматорську: постраждали журналісти з України, США та Британії

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

«Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель — наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії», — написав він.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

За даними Донецької облпрокуратури, 24 серпня о 22:35 війська РФ вдарили, ймовірно, ракетою «Іскандер-М» по Краматорську.

Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла, розповіли у прокуратурі. Постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Ще один їх колега, ймовірно, перебуває під завалами, уточнили правоохоронці.

В епіцентрі ворожої атаки опинилися будівля готелю та житлові будинки. Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники й правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).