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Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 47 артсистем і 1190 військових армії РФ

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 25.08.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 607680 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 8547 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,
  • артилерійських систем –  17396 (+47) од,
  • РСЗВ – 1171 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 936 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)
25 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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