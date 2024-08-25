Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 47 артсистем і 1190 військових армії РФ

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 607680 (+1190) осіб,
- танків ‒ 8547 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,
- артилерійських систем – 17396 (+47) од,
- РСЗВ – 1171 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 936 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,
- спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)
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