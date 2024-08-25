У Воронезькій області РФ після атаки дронів горить і вибухає склад боєприпасів

Про це повідомляє російський Telegram-канал «ЧТД».

Згідно з повідомленням, після атаки безпілотників у Воронезькій області сталася «детонація вибухонебезпечних об’єктів» на складі боєприпасів, унаслідок чого розгорілася сильна пожежа.

«Вибухи не припинялися кілька годин, сапери продовжують роботу, в’їзд у небезпечну зону залишається під забороною. У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації», — пише ЧТД.

За інформацією місцевого Telegram-каналу «Типичный Воронеж», активна фаза детонації вибухонебезпечних об’єктів припинилася лише вранці.

«На місці події вже почали працювати групи розмінування. Після них на найближчу територію зможуть увійти представники інших служб і відомств, зокрема, комісії з оцінки завданих збитків цивільним будівлям», — йдеться у повідомленні.

Наразі ж вхід і в’їзд у населені пункти, з яких було здійснено евакуацію громадян, категорично заборонені.