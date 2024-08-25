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Зеленський і Шольц обговорили потреби ЗСУ у бронетехніці й засобах ППО

Про це президент повідомив у телеграм.

Зеленський подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства.

«Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру», — зазначив він.

Президент розповів про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.

Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах «Рамштайну».

Зеленський також висловив співчуття у звʼязку з трагедією в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня. Там з нагоди 650-річчя міста невідомий з ножем напав на відвідувачів, внаслідок чого троє людей загинуло, ще четверо перебувають у важкому стані

25 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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