Зеленський опублікував деталі про українську ракету-дрон «Паляниця»

Розробку української далекобійної ракети-дрон «Паляниця» завершили за 1,5 року, в межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеродромів — Зеленський у Facebook

«За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах.

Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.

Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня».

Деталі: У відео, яке опублікував президент, відзначають, що один із найефективніших способів протистояти російським ракетним обстрілам — бити по носіях цього озброєння — російських військових аеродромах.

Однак, союзники не дозволяють використовувати для цього своє озброєння.

Тож Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро і провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі і «Паляниця» це перший результат цих зусиль.

Майже вся інформація про ракету засекречена. В межах дії ракети-дрону два десятки російських військових аеродромів.

Розробку завершили всього за 1,5 року.

«Паляниця» буде запускатися із наземної платформи. Двигун – турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижча аналогів і робота щодо здешевлення та збільшення виробництва триває.

У відео йдеться, що задача «Паляниці» – «захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території».