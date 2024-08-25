Зеленський: Ракета «Паляниця» – це спосіб діяти, поки партнери гальмують

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські нові збройні рішення, зокрема ракета «Паляниця», про перше застосування якої він повідомляв раніше, є реальним способом для України діяти, поки партнери «гальмують» із прийняттям рішень — Зеленський на пресконференції у Києві 24 серпня

«Наші нові збройні рішення, зокрема і ракета «Паляниця» – це наш реальний спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями.

Рішення наші і рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги».

Президент наголосив, що Україна постійно нарощує можливості свого оборонно-промислового комплексу.

«Сьогодні я вже говорив про те, що відбулося перше застосування нашої нової далекобійної зброї. Ми готуємо ще певні потужні рішення, потребуємо не меншої рішучості від партнерів у цих питаннях», – додав він.