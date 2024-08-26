22% американців вважають, що перемагає Україна, а не Росія

16% американців кажуть, що зараз перемагає Росія. 34% відповіли, що жодна зі сторін не перемагає. Решта 28% не були впевнені.

Такими є результати нового опитування YouGov.

При цьому, 22% американців впевнені, що зараз перемагає Україна.

Результати опитування коливалися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але в останні тижні все більше американців сказали, що вони вважають, що Україна набирає обертів.



У червні лише 11% американців сказали, що вважають, що Україна перемагає. Водночас 22% вважали, що перемагає Росія.

Останнє опитування відбулося після заяви президента Володимира Зеленського про захоплення Суджі.

23% респондентів сказали, що вони вважають, що Росія зрештою переможе, 23% сказали, що переможе Україна.

Ця невизначеність щодо результату війни існує на фоні потужної симпатії американців до українців. 63% кажуть, що більше симпатизують Україні і лише 3% – Росії. 23% не симпатизують жодній зі сторін, а 11% не впевнені.

Чверть усіх респондентів заявили, що Сполучені Штати повинні збільшити військову допомогу Україні. 27% сказали, що має бути збережений нинішній рівень військової допомоги, а 28% сказали, що США повинні зменшити допомогу.

Опитування проводилося 17-20 серпня серед 1565 американців і має похибку 3%.