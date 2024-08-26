Андрющенко: Біля окупованого Маріуполя уражено базу рашистів. Щонайменше 14 загарбників ліквідовано

Напередодні, 25 серпня, у селищі Бабах-Тарама тимчасового окупованого Маріупольського району було уражено місце базування російських військових. Наразі підтверджено ліквідацію 6 офіцерів РФ.
Про це повідомили у міськраді Маріуполя та радник міського голови міста Петро Андрющенко.
Як зазначається, головною ціллю була база відпочинку «Жигулі», де базувались російські офіцери у котеджних будинках та багато солдатів в корпусах.
Також уражено польовий табір поруч з «Жигулями» та декілька інших.
«Активна робота ППО лише засипала уламками сусідній Урзуф», — зазначив Андрющенко.
«За попередніми даними Спротиву, внаслідок атаки 14 окупантів загинули, близько 17 знаходяться в важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська», — додали у міській раді.
Окупанти евакуювали виживших з Бабах-Тарами в Урзуф.
На ранок 26 серпня Андрющенко повідомив, що є підтвердження про 6 ліквідованих російських офіцерів та 8 солдатів (на місці).
«Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки досі уточнюються. Але ефект був яскравий», — додав радник мера Маріуполя.
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