Андрющенко: Біля окупованого Маріуполя уражено базу рашистів. Щонайменше 14 загарбників ліквідовано

Напередодні, 25 серпня, у селищі Бабах-Тарама тимчасового окупованого Маріупольського району було уражено місце базування російських військових. Наразі підтверджено ліквідацію 6 офіцерів РФ.

Про це повідомили у міськраді Маріуполя та радник міського голови міста Петро Андрющенко.

Як зазначається, головною ціллю була база відпочинку «Жигулі», де базувались російські офіцери у котеджних будинках та багато солдатів в корпусах.

Також уражено польовий табір поруч з «Жигулями» та декілька інших.

«Активна робота ППО лише засипала уламками сусідній Урзуф», — зазначив Андрющенко.

«За попередніми даними Спротиву, внаслідок атаки 14 окупантів загинули, близько 17 знаходяться в важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська», — додали у міській раді.

Окупанти евакуювали виживших з Бабах-Тарами в Урзуф.

На ранок 26 серпня Андрющенко повідомив, що є підтвердження про 6 ліквідованих російських офіцерів та 8 солдатів (на місці).

«Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки досі уточнюються. Але ефект був яскравий», — додав радник мера Маріуполя.