Авіабазі НАТО у Німеччині, ймовірно, загрожувала російська диверсія

Агентство DPA із власних джерел у німецьких безпекових колах довідалось, що авіабазі НАТО в Гайленкірхені, де минулого тижня підвищували рівень тривоги, ймовірно, загрожувала російська диверсія з безпілотником — Morgenpost

Агентство зазначило, що щодо бази у Гайленкірхені були висновки розвідки, згідно з якими ймовірною вважалася загроза «російського диверсійного акту».

Від джерел агентство дізналося, що німецькі розвідники отримали наведення від іноземної розвідувальної служби «про підготовчі дії до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника».

Минулого тижня штаб-квартира НАТО в Брюсселі, як і сама авіабаза у Гайленкірхені, зберігала мовчання щодо можливої загрози.

Речник бази відкинув припущення про польоти безпілотників як «абсурдні», а розслідування взяла на себе поліція Кельна. Федеральна прокуратура не розслідує цю справу.