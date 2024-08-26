Багси Сигел: гангстер, построивший Лас-Вегас

Криминальный мир Америки 1920-1940-х годов был полон колоритных фигур, но немногие оставили такой яркий след в истории, как Бенджамин «Багси» Сигел. Выходец из бедной еврейской семьи, он прошел путь от уличного хулигана до одного из самых влиятельных гангстеров своего времени. Однако в памяти потомков Сигел остался прежде всего как человек, стоявший у истоков современного Лас-Вегаса.

От улиц Нью-Йорка до высот преступного мира

Бенджамин Сигельбаум родился в 1906 году в Бруклине. С юных лет связавшись с криминальным миром, он быстро проявил себя как жестокий и решительный преступник. Прозвище «Багси» (от англ. «bugs» — «сумасшедший») Сигел получил за вспыльчивый характер и склонность к необдуманным поступкам.

Начав с мелкого рэкета, Сигел вскоре вошел в круг самых влиятельных гангстеров того времени. Он стал партнером Меира Лански и Лаки Лучано, участвовал в создании печально известной «Murder, Inc.» — группы наемных убийц, обслуживавших интересы мафии.

В 1930-е годы Сигел перебрался в Калифорнию. Там он установил контроль над букмекерским бизнесом и начал вымогать деньги у голливудских продюсеров. Харизматичный гангстер быстро влился в круги голливудской элиты, завязав романтические отношения с несколькими кинозвездами.

Рождение «Фламинго»

Поворотным моментом в жизни Сигела стала идея построить роскошное казино-отель в Лас-Вегасе. В 1945 году он убедил своих партнеров по мафии вложить деньги в амбициозный проект.

Строительство «Фламинго» сопровождалось многочисленными проблемами:

бюджет проекта вышел из-под контроля, достигнув астрономической по тем временам суммы в 6 миллионов долларов;

Сигел не имел опыта в строительстве и постоянно менял планы;

поставщики и подрядчики многократно завышали цены, пользуясь неопытностью Сигела;

ходили слухи, что часть денег Сигел присваивал себе.

Несмотря на все трудности, 26 декабря 1946 года состоялось торжественное открытие «Фламинго». Первые недели работы казино оказались провальными — гости разъехались, а Сигел был вынужден закрыть заведение на доработку. Лишь в марте 1947 года «Фламинго» вновь открыло свои двери и начало приносить прибыль.

Трагический финал

Успех «Фламинго» не спас Сигела от гнева его партнеров по мафии. Они не простили ему перерасход средств и подозрения в хищениях. 20 июня 1947 года Бенджамин «Багси» Сигел был застрелен в своем доме в Беверли-Хиллз.

Гибель Сигела стала концом целой эпохи. Однако его детище — «Фламинго» — продолжало работать и развиваться, став символом нового Лас-Вегаса. Город, который Сигел мечтал превратить в «американское Монте-Карло», действительно стал мировой столицей азартных игр и развлечений.

Жизнь Бенджамина Сигела стала источником вдохновения для многочисленных книг и фильмов. Образ харизматичного гангстера, построившего империю в пустыне, прочно вошел в американскую поп-культуру. Фигура Сигела до сих пор вызывает интерес и споры, оставаясь одним из самых ярких символов «золотого века» американской мафии.

Наследие

Стоит отметить, что несмотря на участие организованной преступности в становлении Лас-Вегаса, в дальнейшим развитием города руководили уже вполне законопослушные предприниматели и чиновники. Все это помогло превратить Вегас в один из туристических центров США, который каждый год посещает 42 миллиона человек.

Впрочем, даже этот статус и всемирная известность не являются для городом залогом выживания в средне- и долгосрочной перспективе. Все дело в том, что наземные казино вынуждены активно конкурировать со своими виртуальными аналогами. Тренд актуален не только для США, но и для большинства стран мира, в том числе и нашей. Мы изучили самые популярные у россиян онлайн-казино, и смогли обнаружить там Пинап, Париматч и других известных операторов. Очевидно, что такой список можно составить и для США.

Возможность играть прямо из дома и простота регистрации являются самыми важными преимуществами онлайн-казино. Убедиться в этом поможет регистрация в Пинап, которая займет менее минуты. Ну а при наличии аккаунтов в соцсетях зарегистрироваться и вовсе можно в один клик. Не менее просто пополнить баланс, изучить каталог игр и начать играть. Причем игр настолько много, что даже в самых больших казино Вегаса не найти такого разнообразия.

Несомненно, все это делает сферу iGaming куда более перспективной, чем наземные казино. В таких условиях Лас-Вегас стал активно диверсифицировать свои развлечения. Именно поэтому здесь построили одно из самых высоких колес обозрения, а недавно было открыто самое большое в мире сферическое здание. Власти города решили брать пример с Дубая, и пока у них все отлично получается.