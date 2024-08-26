Нардепу Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового

Позафракційному нардепу Артему Дмитруку, який, за даними УП, незаконно виїхав за кордон, повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового — Офіс генерального прокурора, ДБР, джерела УП, Дмитрук у Telegram

«Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві».

Офіс генпрокурора не називає імені нардепа, але, за даними джерел УП, йдеться про Артема Дмитрука.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Дії підозрюваного кваліфіковано: за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.