Папа Римський розкритикував заборону діяльності РПЦ в Україні

Про це повідомляє Vatican News.

«Я і далі з болем слідкую за бойовими діями в Україні та Російській Федерації і, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх», — наголосив Папа Римський

Він наголосив, що «ніхто не чинить зла через те, що молиться». За його словами, той хто чинить зло, буде винен лише у своїх діях, а не у тому, що він молиться.

«Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: 2еркви не слід чіпати», — наголосив глава католицької церкви.

Крім того, Папа Франциск закликав вірян молитися за мир в Україні, Палестині, Ізраїлю та М’янмі.

«І не переставаймо молитися за те, щоби припинилися війни. У Палестині, в Ізраїлі, в М’янмі та в кожному іншому регіоні. Народи просять миру! Молімося, щоб Господь дав усім мир», — підсумував він.