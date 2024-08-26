Росія атакувала енергетику України: запустила понад 100 ракет і близько 100 «Шахедів»

Уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу «Шахед» — президент України Володимир Зеленський у Telegram

«Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні «Шахедів». І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога».

За словами президента, є багато пошкоджень в енергетиці. Водночас він підкреслив, що всюди вже тривають відновлювальні роботи – ремонтні бригади працюватимуть цілодобово і електрику мешканцям повернуть.

«Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор», – наголосив президент.

Він додав, що «кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб припинити війну зробити це справедливо.