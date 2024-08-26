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Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

Про це розповів виданню Forbes Ukraine топменеджер однієї з державних енергокомпаній на засадах анонімності.

Як пише видання, вранці 26 серпня росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС.

Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження, сказав Forbes топменеджер державної енергокомпанії.

Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив він.

26 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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