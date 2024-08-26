Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.
Про це розповів виданню Forbes Ukraine топменеджер однієї з державних енергокомпаній на засадах анонімності.
Як пише видання, вранці 26 серпня росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС.
Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження, сказав Forbes топменеджер державної енергокомпанії.
Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив він.
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