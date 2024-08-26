Авіабазі НАТО у Німеччині, ймовірно, загрожувала російська диверсія Блокноты для записей и ежедневники в ассортименте в Stream-Market » Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію. Про це розповів виданню Forbes Ukraine топменеджер однієї з державних енергокомпаній на засадах анонімності. Як пише видання, вранці 26 серпня росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС. Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження, сказав Forbes топменеджер державної енергокомпанії. Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив він.