Триває масована атака РФ, вибухи в багатьох містах

Поблизу Києва та в столиці працює протиповітряна оборона, чути звуки вибухів, киян закликають залишатись в укриттях — очільник КМВА Сергій Попко в Telegram, Київська обласна адміністрація

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!».

Жителів Київщини також застерігають, що триває ракетна атака. «Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО», йдеться в повідомленні.

О 9 годині у столиці активно працює ППО.

Наразі триває масована ракетна атака Росії: по всій Україні — повітряна тривога.

У Луцьку працювала ППО, вибухи лунають у Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.

Повітряні сили повідомляють про політ повітряних цілей ворога у своїх соцмережах і закликають не виходити з укриттів.