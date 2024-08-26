 
«  
  »

Триває масована атака РФ, вибухи в багатьох містах

Поблизу Києва та в столиці працює протиповітряна оборона, чути звуки вибухів, киян закликають залишатись в укриттях — очільник КМВА Сергій Попко в Telegram, Київська обласна адміністрація

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!».

Жителів Київщини також застерігають,  що триває ракетна атака. «Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО», йдеться в повідомленні.

О 9 годині у столиці активно працює ППО.

Наразі триває масована ракетна атака Росії: по всій Україні — повітряна тривога.

У Луцьку працювала ППО, вибухи лунають у Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.

Повітряні сили повідомляють про політ повітряних цілей ворога у своїх соцмережах і закликають не виходити з укриттів.

26 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  