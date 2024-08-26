У Польщі підняли авіацію через масований удар РФ по Україні

У повітряному просторі Польщі в південно-східній частині країни було піднято авіацію у зв’язку з масованим ударом РФ по Україні в понеділок, 26 серпня, повідомляє Оперативне командування польської армії.

«Звертаємо вашу увагу, що в південно-східній частині країни може спостерігатися підвищений рівень шуму, пов’язаний із початком роботи польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі. З раннього ранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України», — ідеться в повідомленні в соцмережі Х.

У командуванні наголосили, що всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією.