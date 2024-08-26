Зеленский поддержал идею проведения второго мирного саммита в Индии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжаются переговоры с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией по поводу проведения второго саммита по миру. Зеленский сказал об этом в разговоре с индийскими журналистами, запись которого он опубликовал в своих социальных сетях в воскресенье.

Зеленский также сказал, что сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди о своей поддержке проведения второго саммита по миру в Индии, поскольку Киев надеется найти страну-хозяина среди государств Глобального Юга.

«Но я хочу быть откровенным, и это касается не только Индии, но и любого государства, которое положительно относится к проведению второго саммита. Мы не сможем провести саммит мира в стране, которая еще не присоединилась к коммюнике первого саммита мира», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что обсудил все пункты коммюнике и предыдущего саммита мира на встрече с Моди в пятницу.