Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1280 військових

Про це 27 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 610 100 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8563 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,
- артилерійських систем – 17495 (+52) од,
- РСЗВ – 1173 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
- крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).
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