Радник США з національної безпеки Салліван прибув до Китаю РФ запустила «шахеди» та ракети по Україні: в Кривому Розі та на Запоріжжі є загиблі, у кількох областях вибухи » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1280 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1280 військових. Сили оборони знищили 12 танків, а також збили 120 дронів і 103 ракети Про це 27 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 610 100 (+1280) осіб,

танків ‒ 8563 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,

артилерійських систем – 17495 (+52) од,

РСЗВ – 1173 (+1) од,

засоби ППО ‒ 937 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),

крилаті ракети ‒ 2547 (+103),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).