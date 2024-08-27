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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1280 військових

Про це 27 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 610 100 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17495 (+52) од,
  • РСЗВ – 1173 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
  • крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).
27 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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