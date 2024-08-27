Байден: я найрішучіше засуджую війну Росії і її спроби занурити українців у темряву

Президент США Джо Байден видав заяву в якій засудив удари Росії по українських містах та цивільній інфраструктурі. Він підтвердив, що США «підтримуватимуть народ України до перемоги» і перелічив нещодавні кроки його адміністрації із оборонної допомоги України та зміцнення енергетики.

США нарощують поставки енергетичного обладнання до України для ремонту систем та посилення стійкості енергомереж, оголосив Байден.

Американський президент нагадав, що міжнародна коаліція під проводом США надала Україні критично необхідне військове обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони та перехоплювачі. США та союзники надали Україні устаткування для п’яти додаткових стратегічних систем ППО і США поміняли пріоритети експорту, щоб поставки засобів протиповітряної оборони першими здійснювались до України, відзначив президент США.

«Я найрішучіше засуджую тривалу війну Росії проти України і її спроби занурити український народ у темряву. Хочу чітко сказати — Росія ніколи не переможе в Україні і дух українського народу не буде зламано», — йдеться в заяві.

«Україна залишається вільною, суверенною та незалежною країною і українські сили борються щодня захищаючи свою Вітчизну і свою свободу. Сполучені Штати підтримують народу України до його перемоги», — запевнив Байден.

В ніч на 26 серпня Росія завдала масованого удару по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури. Зі 127 ракет та 109 ударних БПЛА запущених російськими силами, збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БПЛА, повідомили в Повітряних силах РФ.