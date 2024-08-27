Найбільший НПЗ Росії зупинив майже половину потужностей після вибуху

Вибух, що прогримів у понеділок на Омському нафтопереробному заводі, вивів з ладу майже половину його потужностей підприємства.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

За словами співрозмовника агентства, внаслідок інциденту зазнала пошкоджень і була зупинена установка первинної переробки нафти АВТ-11 — найбільш продуктивна на заводі.

Запущена 2023 року АВТ-11 переробляє на рік 8,4 млн тонн нафти і 1,2 млн тонн газового конденсату і забезпечує 41% потужності Омського НПЗ. Завод є найбільшим у Росії і виробляє приблизно десяту частину всього палива в країні.

За словами джерел Reuters, припинення переробки нафти на АВТ-11 може призвести до повної зупинки гідрокрекінгу на Омському НПЗ, оскільки завод забезпечується сировиною (вакуумним газойлем) безпосередньо з АВТ-11.

Другу за продуктивністю на Омському НПЗ первинну установку — АВТ-10 (8,6 мільйона тонн на рік, 37% потужності НПЗ) — раніше зупиняли через пожежу 1 серпня. На час її простою, за інформацією джерел Reuters, НПЗ повертав у роботу деякі старі первинні установки.

Пресслужба заводу повідомила, що підприємство працює в «штатному» режимі, загоряння обладнання «повністю локалізовано». Інцидент не вплине на виробничу програму, оскільки «план із переробки буде виконано завдяки додатковим переробним потужностям підприємства», наголосили у пресслужбі. Унаслідок вибуху і пожежі на заводі одна людина загинула, семеро постраждали.

Минулого року Омський НПЗ переробив 21,28 мільйона тонн нафти і виробив 5,07 млн тонн автобензину (11,5% від виробництва в РФ), 8,1 млн тонн дизпалива (9,2%) і 1,63 млн тонн авіагасу (15%).

Від початку року російські нафтозаводи і нафтобази щонайменше 40 разів зазнавали атак українських дронів, а низка великих НПЗ були змушені зупиняти виробництво після пожеж і пошкоджень обладнання.

За січень-травень випуск бензину в Росії, за даними Росстату, впав на 20%, а дизельного палива — на 11% порівняно з рівнями кінця грудня. На початку червня російська влада засекретила статистику з випуску пального, посилаючись на санкції та загрозу «маніпуляцій» ринком.