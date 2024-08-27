Politico: Україна представить США список цілей у РФ, які можна уразити американською далекобійною зброєю

Українські офіційні особи готуються представити адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території Росії, які можуть атакувати ЗСУ, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування американської далекобійної зброї.

Про це пише видання Politico.

Як зазначається, Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї на території Росії. Раніше список деяких потенційних цілей був наданий США, але цей буде конкретнішим.

За словами трьох співрозмовників видання, міністр оборони України Рустем Умєров та керівник ОПУ Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують подати список адміністрації Байдена під час своїх переговорів.

Видання нагадує, що США вже кілька місяців стверджують, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включно з авіацією, від кордону і зробила їх недосяжними. Але в Україні із цим не згодні.

Як пояснює Politico, Київ сподівається, що цей список допоможе переконати президента Джо Байдена змінити свою думку.

Поки що невідомо, коли саме Умєров та Єрмак прибудуть до Вашингтону і які зустрічі вони там планують.