Принцип «Воюй або працюй» орієнтований на детінізацію економіки та повернення біженців з-за кордону — прем’єр

Анонсований прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем принцип «Воюй або працюй» передбачає низку заходів із детінізації економіки країни, а також сфокусований на поверненні українських біженців.

«Там ціла низка заходів із детінізації, щоб надати можливість (вийти з «тіні» — ІФ-У) не лише тим людям, які працюють в Україні та отримують зарплату в конвертах, що неприпустимо, але також наше ключове завдання — створити умови, коли ми зможемо повернути людей з-за кордону», — сказав прем’єр на форумі «Україна 2024. Незалежність» у Києві у вівторок.

«Це теж наша стратегія: повернути людей, які зможуть працювати тут і платити податки тут, підтримувати наші Сили оборони», — уточнив Шмигаль.

За його словами, щоб фінансово підтримувати сектор безпеки і оборони, Україна повинна мати 10 млн робочих місць, тоді як, згідно з офіційними даними, їхня кількість менша за 8 млн.

Прем’єр додав, що наразі в економіці присутня ціла низка професій, які не сплачують критично важливі для держбюджету податки.