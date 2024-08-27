РФ уперше атакувала розподільні підстанції України ракетами з касетними боєприпасами 26 серпня

Росія вперше атакувала розподільні енергетичні підстанції України ракетами з касетними боєприпасами 26 серпня, повідомив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Об’єкти розподілу найбільше були під ударами дронів (раніше — ІФ-У), ударів ракетами не було, тому що це для ворога було економічно недоцільним. Учора, до речі, відбулися перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не «Кинджали», якими атакували наші розподільні підстанції», — сказав Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність» у вівторок у Києві.

Прем’єр повідомив, що внаслідок російського обстрілу 26 серпня було втрачено дуже не багато розподільчого енергетичного обладнання завдяки кільком рівням захисту.