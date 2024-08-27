РФ запустила «шахеди» та ракети по Україні: в Кривому Розі та на Запоріжжі є загиблі, у кількох областях вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили.

Як повідомляють військові, ударні БПЛА рухалися на півдні Херсонської та Миколаївської областей. Ворожі безпілотники тримали північно-західний курс.

За 30 хвилин окупанти запустили ударні дрони через Сумську область. Вони рухалися західним курсом.

Станом на 22:36 ворожі ударні БПЛА з Миколаївської області летіли у напрямку Одещини. Крім цього, «шахеди» з Сумської області тримали курс на Чернігівщину.

О 00:04 «шахеди» рухались:

нова група з півночі Херсонщини на Миколаївщину

на півночі Миколаївщини, курс на північний захід

кілька груп на півдні Вінниччини, курс на північ

декілька груп на Сумщині у західному напрямку

кілька груп на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину

кілька груп на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву

Станом на 00:39 російська атака «шахедами» з півдня та північного сходу тривала. Безпілотники фіксували на півночі Херсонщини, Миколаївщини та Одещини: вони рухалися на північний захід. Кілька груп «шахедів» перебували на Вінниччині і тримали курс на захід. Декілька груп БПЛА на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині тримали курс на захід. Група «шахедів» на півночі Київщини прямувала на Житомирщину.

«Шахеди» на півдні Гомельщини курсом на Мозир (РБ)», — додали в ПС.

О 01:09 Повітряні сили попередили про «шахеди» у напрямку Києва та Чернігова. Громадян закликали перебувати в укриттях.

Станом на 03:04 ворожі БПЛА продовжували рух у Сумській, Полтавській, Чернігівській та Київській областях.

Близько 03:20 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по усій території Україну у зв’язку зі зльотом МіГ-31К. Крім того, в областях у яких оголошували тривогу була небезпека застосування балістичного озброєння.

О 03:48 стало відомо про ракету в напрямку Старокостянтинова.

«Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4:30», — повідомили ПС о 03:49.

Станом на 04:08 «шахеди» перебували:

на півдні Дніпропетровщини, курс на південний захід

на Харківщині, курс на південь

на межі Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, курсом на захід

на Чернігівщині, півночі Київщини, Житомирщині, курсом на захід

Станом на 04:17 «шахеди» рухалися у напрямку Києва. Миргорода, Прилук. Кам’янського, Ізюма.

О 04:48 безпілотники летіли:

на півдні Кіровоградщині, курс на Кропивницький

на Донеччині, курс на південь

на півдні Сумщини, курсом на захід

на півдні Чернігівщини, прямують на Київщину

на півдні та півночі Київщини, Житомирщини, курс на захід

на Хмельниччині курс на Старокостянтинів

«Ракета на Чернігівщині курс на південь», — попередили ПС о 04:53.

Згодом стало відомо про групу ракет з Брянської області на Чернігівщину, ракети на Київ, Полтавщину, Черкащину та Кременчук.

О 05:03 ракети з Черкащини тримали курс на Полтавщину. Згодом стало відомо про рух ракети зі сходу у напрямку Києва та ракету на Кропивницький і Умань.

Станом на 05:18 ракети з Черкащини летіли на Вінниччину і тримали західний курс. Також ракети фіксували на півночі Миколаївщини — курс південний. Згодом ракети з Вінниччини рушили на Хмельниччину.

О 05:39 «шахеди» фіксували:

на півдні Херсонщини, Кіровоградщини, Черкащини

на півдні Сумщини, на півночі Полтавщини — курсом на захід

на півдні Чернігівщини, прямують на північ

в центрі та півночі Житомирщини, курс на захід

Потім Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині та Рівного.

Дрони станом на 6:31:

На заході Дніпропетровщини, курс на північно-східний напрямок.

На Кіровоградщині, курс на південь.

На Харківщині, курс на південь.

На Сумщині північно-східний напрямок.

На Чернігівщині та Київщина, курс на південь.

На Житомирщині, південний напрям.

Повітряні Сили о 6:45 повідомили про балістику на Васильків, Обухів Київської області. В Києві оголосили тривогу.

Станом на 7:51 «шахеди»:

На півдні Сумщини,в північно-східному напрямку.

На межі Черкаської і Київської області.

На півдні та півночі Чернігівщини, курсом на захід.

Дрони станом на 8:45 ранку:

Нова група БпЛА на Херсонщині, західний напрямок руху.

На Полтавщині, курс на південь.

На Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку.

На Житомирщині — курсом на захі

За пів години ПС писали про дрони:

На півдні Полтавщини в напрямку Кіровоградщини.

Один на межі Житомирської і Рівненської області.

На межі Житомирської і Хмельницької області.

Уже о 10:40 Повітряні сили повідомили, що: