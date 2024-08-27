Україна планує наступного року розпочати перемовини про вступ до ЄС за всіма напрямами

Про це під час форуму «Україна 2024. Незалежність» заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«У першому півріччі наступного року під час головування Польщі в Раді ЄС маємо амбіцію відкрити всі розділи перемовин про вступ України», — сказав він.

За його словами, Україна працює по всіх напрямах у перемовинах щодо вступу в ЄС. Наразі проводиться скринінг українського законодавства на відповідність до європейського.

«Ми хочемо якнайшвидше бути технічно готовими до вступу в Євросоюз. У нас є команда, є переговорні плани, є інституційна здатність, підтримка партнерів зробити все це швидко», – підкреслив очільник уряду.