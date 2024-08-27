В ОП розповіли, коли може відбутися другий Саміт миру

Про це він сказав під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Говорити про якусь конкретну дату другого саміту і де він буде, можна тільки після того, як буде завершена робота щодо спільного плану. Робота ця триває, ми не зупиняємось», — заявив Єрмак.

За його словами, наразі триває робота над організацією тематичних конференцій, на яких зокрема будуть працювати над питаннями, які обговорювали на Саміті миру у Швейцарії: енергетична, ядерна, продовольча безпека, гуманітарні питання повернення викрадених дітей з України та повернення військовополонених і цивільних.

«Потім будемо йти по інших пунктах для того, щоб дійсно сьогодні сформувати цей спільний план і погодити його з партнерами. Ця робота, можу вам сказати, вже певним чином підготовлена, тому що робочі групи, які були створені після зустрічі в Джедді на рівні радників з питань національної безпеки, не зупиняють свою роботу», — додав Єрмак.

Він також розповів про ймовірність проведення другого Саміту миру в одній із країн Глобального півдня, але зазначив, що конкретного місця поки що не визначено, оскільки «важливий зміст і готовність спільного плану, над яким ми працюємо».

«Україна не повинна залишатися сам на сам із Росією. Треба все ж таки Кремль змусити коритись міжнародному праву. І саме ця філософія закладена у Формулу миру президента Зеленського», — прокоментував Єрмак.