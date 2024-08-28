Армія Ізраїлю розпочала контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан

Про це пише The Jerusalem Post.

Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі Х, ЦАХАЛ проводить операцію в районах Дженіна і Тулькарми для боротьби з іранською терористичною інфраструктурою.

Кац зазначив, що Іран працює над створенням терористичного фронту, озброюючи терористів контрабандою передової зброї через Йорданію.

«Ми повинні впоратися з цією загрозою точно так само, як і з терористичною інфраструктурою в Газі, включаючи тимчасову евакуацію цивільних осіб», — наголосив ізраїльський міністр.

За даними міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, на Західному березі річки Йордан під час операцій ЦАХАЛу семеро людей загинуло. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про 10 загиблих.