ВАКС обрав запобіжний захід очільнику АМКУ Кириленку Трамп заявив, що «досяг домовленості» з Гарріс щодо правил проведення дебатів » Латвія передасть Україні ще 20 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв Уряд Латвії у вівторок, 27 серпня, ухвалив рішення передати Україні ще 20 автомобілів, які було конфісковано за керування у нетверезому стані Про це повідомляє Delfi.lv. Зокрема автомобілі призначені для військових частин Національної гвардії України та Міноборони України. Крім того, транспортні засоби отримають Мультидисциплінарна лікарня міста Долинська Калуського району Івано-Франківської області та Центр первинної охорони здоров’я села Пісочине Харківської області. Ще частину передадуть військовому управлінню села Виноградове та села Мужиківка на Херсонщині, регіональній адміністрації Чугуївського району Харківщини, виконавчому комітету Грушівської сільської ради на Дніпропетровщині та військовому комітету села Мужиківка на Херсонщині. Загальна попередня ринкова вартість переданих Україні 20 автомобілів становить 117 640 євро.