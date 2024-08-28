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Армія Ізраїлю розпочала контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан Зеленський: Діалог із Путіним зараз – не має змісту » Літак, 27 артсистем і 1090 військових: що втратила армія РФ за добу Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували військовий літак окупантів, а також знищили понад тисячу солдатів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 611 190 (+1090) осіб,

танків ‒ 8568 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 681 (+14) од,

артилерійських систем – 17 522 (+27) од,

РСЗВ – 1174 (+1) од,

засоби ППО ‒ 938 (+1) од,

літаків – 368 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 348 (+94),

крилаті ракети ‒ 2553 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 23 654 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 2950 (+6) од.