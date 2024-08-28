Літак, 27 артсистем і 1090 військових: що втратила армія РФ за добу

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 611 190 (+1090) осіб,
- танків ‒ 8568 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 681 (+14) од,
- артилерійських систем – 17 522 (+27) од,
- РСЗВ – 1174 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 938 (+1) од,
- літаків – 368 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 348 (+94),
- крилаті ракети ‒ 2553 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23 654 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 2950 (+6) од.
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