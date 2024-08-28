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Літак, 27 артсистем і 1090 військових: що втратила армія РФ за добу

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 611 190 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 8568 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 681 (+14) од,
  • артилерійських систем –  17 522 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 938 (+1) од,
  • літаків – 368 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 348 (+94),
  • крилаті ракети ‒ 2553 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 654 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2950 (+6) од.
28 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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