Шкільні укриття здатні вмістити 317 тис. людей: Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що навчальний рік в закладах освіти Києва розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року.

«До 950 закладів підуть загалом 372 тис. учнів і вихованців. Зокрема, до садочків — майже 58 тис. дітей, у школи — 281 тис. учнів», — написав міський голова.

Він наголосив, що пріоритетом влади є безпека всіх учасників освітнього процесу. Для цього в усіх закладах загальної середньої освіти працюватиме Муніципальна охорона столиці. Також усі освітні установи обладнано тривожними кнопками й під’єднано до пультової охорони.

«Також впроваджуємо системи відеонагляду та охоронної сигналізації. Встановлюємо високошвидкісний інтернет», — написав Кличко.

За його словами, шкільні укриття в столиці можуть вмістити 317 тис. людей.

«За останні 2 роки ми збільшили місткість укриттів в освітніх закладах на 94 тис. місць», — зазначив мер.

Він розповів, що в укриттях встановлюють резервне освітлення, резервні джерела струму, системи вентиляції та інше необхідне обладнання. Також там працює Wi-Fi.