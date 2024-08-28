Трамп заявив, що «досяг домовленості» з Гарріс щодо правил проведення дебатів

Про це пише Reuters.

Кампанія Камали Гарріс у вівторок, 27 серпня, заперечила твердження Трампа про те, що кандидати погодили умову про вимикання мікрофонів під час дебатів 10 вересня.

Як зазначив представник її команди, це питання залишається предметом постійних переговорів з телеканалом ABC.

Раніше CNN повідомляло, що Трамп у своєму профілі у Truth Social зазначив, що «правила будуть такими ж, як і в останніх дебатах CNN, які, здавалося, спрацювали добре для всіх».

Правила значною мірою відображатимуть умови, які застосовувало CNN під час дебатів 27 червня, зокрема те, що мікрофони будуть вимкнені під час виступу іншого кандидата та не буде присутньої аудиторії в студії.

Проте, за словами джерела, кампанія Гарріс стверджує, що з ABC тривають дискусії щодо того, чи залишатимуться мікрофони ввімкненими під час президентських дебатів у вересні.

У своїй заяві представник кампанії Гарріс звернувся до Трампа, сказавши: «Обидва кандидати публічно заявили про свою готовність дебатувати з невимкненим мікрофоном протягом дебатів, щоб повністю забезпечити можливість обміну думками між кандидатами по суті, але, схоже, Дональд Трамп дозволяє своїм кураторам перегравати його. Сумно!»

Трамп конкретно не згадував про вимкнені мікрофони у своїй публікації, просто сказавши, що правила будуть такими ж, як і під час його перших дебатів циклу з президентом Джо Байденом.

Команда Трампа, за словами джерела, знайомого з цим питанням, хотіла, щоб мікрофони були вимкнені під час дебатів, за винятком кандидата, чия черга виступати, як це було в червні. Але в понеділок Трамп, схоже, змінює свою передвиборчу кампанію, заявивши журналістам, що волів би мати ввімкнені мікрофони.

У правилах дебатів CNN також була відсутність студійної аудиторії. Обидва кандидати стояли на єдиній трибуні, позиція визначалася підкиданням монети. 90-хвилинні дебати мали дві рекламні паузи, і співробітникам кампанії не дозволялося спілкуватися з кандидатами протягом цього часу. Жодного реквізиту чи попередньо написаних нотаток на сцену не було дозволено, але кандидати отримували ручку, блокнот і пляшку води.

Проте видається, що дебати про дебати ще не закінчені. Трамп сказав, що Гарріс відмовилася від інтерв’ю Fox News 4 вересня, але залишить дату відкритою, якщо вона «передумає». Трамп також пожартував про можливі треті дебати з NBC News, на які, за його словами, не погодилася кампанія Гарріс.